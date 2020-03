Problème avec le Cloud de le client Epic Games

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6056 Karma: 4749











Quelqu'un sait-il ce qui se passe ? J'ai un problème récurrent depuis quelques jours avec le client Epic Games. A chaque fois que je quitte le jeu auquel je joue en ce moment, j'arrive sur ce message :Si je clique sur "Ignorer" ou sur la croix de fermeture, ça ne fait rien. Il reste bloqué sur la page.Si je clique sur le code d'erreur ou sur le lien en dessous, il me redirige vers une page internet dans mon navigateur, mais le code CS-UL-0 n'est pas indiqué dans les propositions de résolution. D'ailleurs, il n'est pas non plus indiqué sur la page Codes d'erreurs du lanceur Epic Games A chaque fois que je quitte le jeu et que le client reste bloqué, je suis obligé de faire "click droit\quitter" dans la petite barre des trucs actifs en bas à droite de ma barre des tâches windows ou d'ouvrir le gestionnaire des tâches et faire un "fin de tâche". Sinon il ne se ferme pas, et je ne peux plus quitter ce message d'erreur.A noter que les sauvegardes de mon jeu ne sont pas corrompues. Je suppose juste qu'elles ne sont conservées qu'en local.Quelqu'un sait-il ce qui se passe ?

