Les boulettes du coronavirus

Et maintenant on tourne notre veste pour dire qu'en fait c'était bien



Au départ on encensait Agnès Buzin "elle savait que le gouvernement faisait de la m** et elle a dû partir".

Et maintenant on tourne notre veste en voyant que son dernier commentaire c'était sans doute plus pour servir sa petite carrière perso



Et oui je ne doute pas qu'en fait nous tous étions pas dupe dès le début et savions parfaitement ce qu'il fallait faire depuis des mois



Ce court-termisme à brasser un max d'infos et commentaires politiques, et à re-brasser encore. Tout ça pour convaincre d'autres internautes lambda que notre vision politique est la bonne ... parfois ça me fatigue.

On est vraiment dans la sur-information court-terme.

Et savoir que dans quelques semaines tous les politiciens et internautes vont sauter sur le sujet coronavirus pour critiquer tout le monde dans tous les sens. Ha la la, ça me fatigue d'avance ^^



Suivons simplement les recommandations du gouvernements et attendons que ça passe. Ça sera déjà pas mal







C'était mon humeur ronchon du matin

Et nul doute que je participerais moi-même à cette comédie humaine que je dénonce dans quelques minutes ^^







