Voyage à vélo - été 2019

L'été dernier, je suis parti en voyage à travers la France à vélo. Quand j'en parle autour de moi, je vois que les gens sont assez curieux vis-à-vis de cette aventure, je me suis dit que cela pouvait aussi vous intéresser. En cette période, ça me fait aussi du bien de me rappeler les bons moments passés à l'extérieur.



Cela faisait des années que je souhaitais faire un voyage à vélo. Je me souviens, enfant, regardant le halage proche de chez moi et me demandant jusqu'où ça allait. Ainsi, je me disais "et si je continue tout droit, jusqu'où je peux aller ?". Déjà, quelque chose en moi était né. Une petite étincelle qui allait devenir une petite flamme qui allait grandir. Elle resterait en moi des années, là, à brûler en créant une envie de plus en plus forte.



Mais c'est sans compter la vie quotidienne qui nous rattrape, les années qui passent et les rêves qui s'effacent au fil du temps. Et puis les doutes : n'est-ce pas une folie que de tenter une telle aventure ? Mais les doutes et les peurs viennent surtout de ce qu'on ignore. Parfois ils sont fondés, souvent ils ne le sont pas. Alors, je me suis dit que j'allais me préparer pour un voyage à vélo parce qu'il fallait que je le fasse. Cette flamme brûlait toujours en moi et avait bien grandit. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas la sentir. Je voulais vivre cette aventure.



Je me suis donc renseigné, forum, vidéo Youtube, surtout des groupes sur Facebook, site Internet, blog... afin de voir comment faisait les autres, ce qu'ils conseillaient, la liste du matériel etc. Il me fallait m'équiper. Nous étions en novembre 2018 et j'avais prévu de partir vers le mois de juin 2019. J'avais environ 8 mois pour tout préparer, tout acheter. Ce ne serait sans doute pas parfait, ça coûte cher un voyage à vélo, aussi petit soit-il car je ne voulais pas faire beaucoup de kilomètres, partir quelques jours, environ 500 kilomètres peut-être, ce qui, pour moi, était déjà énorme. En réalité, j'irais bien plus loin. Mon projet s'affinera avec le temps.



Chaque année j'allais en Bourgogne voir une amie. Je vis en Bretagne à côté de Rennes. Alors je me suis dit que je pourrais partir la voir, cette année, à vélo. J'avais mon itinéraire. Je voulais passer par Nantes car c'était cette direction que je regardais plus jeune en me demandant jusqu'où ça allait. Ensuite, j'allais rejoindre La Loire à vélo jusqu'à Orléans où je sortirais de la Loire à vélo pour aller vers le Nord, direction Sens. Voilà, c'était le plan. Déjà j'allais plus loin que ce qui était prévu.



Enfin, arrive le jour prévu.









Je voulais attendre qu'il fasse beau, et je trépignais d'impatience. L'été n'arrivait pas. Le temps n'était pas terrible, il faisait gris. Je me souviens du mercredi soir, je vais faire du sport ( badminton ) dans mon club en jeu libre. Je joue mal. J'étais énervé et le soir en rentrant je me dis "allez, ça me soûle, j'me barre !". Le lendemain matin je partais. Pas de chance, la tempête Miguel arrivait de l’Ouest de la France, j'allais me la prendre de plein fouet.









