Le danger caché du coronavirus : la stratégie du choc

Il a raison qu'il faut être vigilant et veiller à ce qu'ils ne passent pas des trucs en douce. Cela dit, de là à voir la possible nationalisation d'entreprises comme une tactique des néolibéraux... c'est un peu capillotracté...

On privatise. Néolibéralisme! On nationalise. Néolibéralisme!

Si t'es anti-néolibéral, ça devrait te paraître génial qu'ils nationalisent certains trucs, non? Après, évidemment, si un jour ils veulent re-privatiser, il va falloir se bouger le cul un peu plus que les gens ne l'ont fait pour AdP.

Contribution le : Aujourd'hui 08:05:53