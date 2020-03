La banlieue confinée

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10942 Karma: 3271

Ah ouais en effet, heureusement qu’il ne respecte pas le confinement « pour ne pas laisser le monopole de l’information à BFM et CNews, parce que sinon on serait dans la merde ».



On aurait été vraiment dans la merde sans son reportage.

Contribution le : Aujourd'hui 12:23:08