Tchairo Votre avis sur Opera GX

Inscrit: 01/02/2010 23:54



J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il existait un opérateur plutot sympa esthétiquement, adapté à ceux qui regarde les sites de streaming tels que Twitch ...



Il s'agit d'





"Opera GX est une version spéciale du navigateur Opera spécialement conçue pour les jeux. Elle offre des fonctionnalités uniques vous permettant d'optimiser votre expérience des jeux et de la navigation"



"Vous avez besoin de toute la puissance que votre machine peut fournir ? Pas besoin de quitter le navigateur. GX Control vous permet de limiter les quantités de RAM, de CPU et de bande passante utilisées par le navigateur."





Le connaissez vous ? Si oui, qu'en pensez vous ?



Je me pose la question sachant que je suis sous chrome et que je n'ai aucun souci particulier avec ce navigateur.



Aussi le côté graphique de ce navigateur est il juste bling bling où est-ce que ça fait vraiment le taf au niveau de la latence etc ... ? Bonjour à tous,J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il existait un opérateur plutot sympa esthétiquement, adapté à ceux qui regarde les sites de streaming tels que Twitch ...Il s'agit d' Opera GX





