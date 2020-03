Faire une rencontre pendant le confinement

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5460 Karma: 3382





Jeremy Cohen a remarqué une fille dansant sur le toit d’un immeuble à côté de sa propre maison à Brooklyn.

Quand elle l’a vu, il l’a saluée et elle l’a salué à son tour. Jeremy lui a ensuite envoyé un drone et c’est ainsi

que cette histoire romantique a commencé (Source)































(Oui, je n'ai pas posté ces photos dans la rubrique ) Le confinement c'est aussi faire de belle rencontre.(Oui, je n'ai pas posté ces photos dans la rubrique Images drôles et insolites car une à une et même dans leur ensemble, ce ne sont pas vraiment des images drôles et insolites ... mais l'histoire est jolie

