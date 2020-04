Un journaliste de BFMTV se moque de l'hommage chinois en direct

Je poste trop Inscrit: 22/05/2011 19:06 Post(s): 21134 Karma: 17037

« Ils enterrent des Pokémon. »



BFMerdeTV dans toute sa splendeur.

Note : les Pokemon sont japonais, quand on est raciste, on est d'abord con.







Sihame Assbague - « Ils enterrent des Pokémon. » Voici ce qu’un journaliste de BFM TV a chuchoté durant la diffusion des images de l’hommage chinois aux victimes du coronavirus. J’ai même plus les mots. Racisme médiatique, épisode 8283848778. Décidément, de ce côté-là, aucun confinement.



Le journaliste en question est Emmanuel Lechypre (dit Manu Lechibre, ou Manu la grosse tête de nœud ou encore Manu le gland de service) :



BFMerdeTV dans toute sa splendeur.Note : les Pokemon sont japonais, quand on est raciste, on est d'abord con.Le journaliste en question est Emmanuel Lechypre (dit Manu Lechibre, ou Manu la grosse tête de nœud ou encore Manu le gland de service) :

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:27