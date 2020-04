Attestation mal remplie?

Je viens d'arriver Inscrit: 26/10/2014 05:42 Post(s): 21

@SushiCircus voila mon attestation..



certifie que mon déplacement sur Koreus est lié au motif suivant (cocher la ou les cases) autorisé par l’article je ne sais combien du décret on s'en tape de la date prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à un mauvais post sur le forum :



[ ] Déplacements entre les sites du type buzz et Koreus, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés.



[x] Mes sincères remerciements pour aider les neewbies comme moi à faire plus attention dans mes posts.



[X] Payer ma contravention par mensualisation ne dépassant pas 10cents/mois.



[ ] Déplacements brefs, par téléportation, portails, ou par la fenêtre.



[ ] Convocation judiciaire ou administrative.



[ ] Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative de Koreus.

Contribution le : Aujourd'hui 06:08:04