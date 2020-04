À Paris un petit jogging en fin de journée

Je masterise ! Inscrit: 11/07/2014 10:27 Post(s): 2395 Karma: 1136

En fait tout ce qu'il ne faut pas faire ils le font, donc si l'on se demande ce qu'il ne faudrait pas faire eh bien on peut prédire l'avenir.



Alors il ne faudrait pas interdire le sport car les gens n'en pourront plus et ça fera l'effet inverse.



Il ne faudrait pas déconfiner d'un coup car ça refera une seconde vague encore pire.



Il ne faudrait pas déconfiner sans test, ne faudrait pas déconfiner en premier les commerces les plus à risque ( bar, restaurant, concert, regroupements de plus de 1 000 personnes ), il ne faudrait pas non plus interdire les masques etc.



'Y a pas d'autres conneries à ne pas faire, mais pour beaucoup, elles ont déjà été faites donc bon.

