🍺 Apéro qui vire au drame malencontreusement (âmes sensibles présence de sang)

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5676 Karma: 3757







https://twitter.com/Tchair0o/status/1248868192975572992?s=20



Vidéo originale (mais en mode portrait): https://twitter.com/i/status/1248170510984364032 Lors d'un apéritif une femme brise son verre par mégarde sur le front d'une autre femme

J'en ai vu que 3 ... pour moi je dirais que ce sont 2 parents avec leur fille

Krogoth J'en ai vu que 3 ... pour moi je dirais que ce sont 2 parents avec leur fille

@Tchairo Et celle qui dit "ah bah ca c'était un sacré jeu"? Ou alors c'est peut etre justement une personne en vision, d'où le fait que ce soit filmé ....

