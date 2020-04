Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Masques faciaux pour les nouveaux nés en Thaïlande + Gendarmes au sang froid 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5724 Karma: 3812 Masques faciaux pour les nouveaux nés en Thaïlande

Plusieurs hôpitaux thaïlandais fournissent de minuscules écrans faciaux pour protéger les nouveau-nés du coronavirus

https://twitter.com/i/status/1249585814255939584









Gendarmes au sang froid devant des personnes qui ne respectent pas le confinement

https://twitter.com/mic57330021/status/1249397562815188992?s=20



Contribution le : Aujourd'hui 11:23:02