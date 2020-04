"Dune" jeu point and click jouable directement par navigateur !

Je viens d'arriver Inscrit: 08/12/2016 17:23 Post(s): 16





J'ai réalisé un jeu point and click par navigateur (entièrement en ajax/zend framework/jQuery, donc, premier du genre ^^ )

qui porte sur l'univers de DUNE, univers SF entièrement pensé par Frank Herbert (vous savez, la, avec les vers de sable, l'épice, le Bene Gesserit et tout ça ^^ )



Ce point and click s'inspire du premier jeu DUNE sorti en 1992, d'ou le style pixelisé...









J'aurai aimé savoir ce que vous en pensez...



https://dune-empereur-jeu.fr



J'ai fait tout le code et l'intégration - ainsi que les animations - dans mon coin, et mon frère a fait les graphismes



Actuellement, j'essaye de référencer correctement mon jeu en créant des pages et des pages pour étoffer mon jeu et qu'il remonte en première page lorsqu'on tape certains mots clé...



Si vous avez des avis, des critiques ou des conseils, surtout, n'hésitez pas, je suis preneur



