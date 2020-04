Index des forums Koreus.com Le Bar La polémique Stéphane Bourgoin, profiler Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Mais qu'est ce que c'est que ça ? Mais dites moi pas qu'c'est pas vrai ?



Je suis tombé hier sur un article sur



Voilà l'article en question



Premier drame : l'article est payant, je n'ai pas pu le lire...



Je me suis donc dirigé sur la chaine youtube d'ou est partie le questionnement sur l'honnêteté du type. Un collectif de 8 personnes qui se sont rassemblées (ouais un collectif quoi) parce que la vie de Stéphane Bourgoin leur semblait un peu trop incroyable.

La chaîne en question :



Et là deuxième drame : les vidéos sont montées d'une manière vraiment chelou, j'avais l'impression qu'un tripe illuminati-reptilien pouvait survenir à n'importe qu'elle moment dans les vidéos. Je les regarde quand même.



Troisième drame : bah ça me fait chier, parce que du peu que j'avais vu de Stéphane Bourgoin j'aimais bien le personnage, mais sur le fond les arguments que l'on trouve dans les vidéos pointent pas mal de choses louches.



Quatrième drame : très probablement mon orthographe.



Je vous met ici les 3 principales vidéos de la chaîne (attention les miniatures piquent les yeux). Et en même temps je vais tenter de vous faire un petit résumé > Si vous n'avez pas envie de regardez les vidéos, rendez vous en bas du post.





STEPHANE BOURGOIN: SERIAL MYTHO #5 part.1/3 "Du drame à la reconnaissance internationale"





STEPHANE BOURGOIN: SERIAL MYTHO #5 part.2/3 "Du drame à la reconnaissance internationale"





STEPHANE BOURGOIN: SERIAL MYTHO #5 part.3/3 "Du drame à la reconnaissance internationale"



Résumé :

Stéphane Bourgoin a été joueur de football professionnel pendant 7 ans, au Red star de Paris, enfin ça dépend... des fois il dit juste stagiaire. Déjà ça commence bien, j'ai l'impression que tous les mythomanes du monde ont été joueur de foot professionnelle, ou presque ; mais voilà tu connais, j'me suis fait les croisés... >



Puis en 1976, alors qu'il a 23 ans et qu'il vit au USA, sa première femme est assassinée, par un tueur en série. Là ce qui cloche c'est que, selon les interviews, sa version change. Sa version change sur la façon dont sa femme a été tué, tantôt démembré tantôt éviscéré. Sa version change sur la façon dont il a découvert le corps (il revenait d'un déplacement à New York, puis non c'était à San Franscisco).



En 1978, après avoir été tenu au courant semaine après semaine des avancées de l'enquête, ( enfin non, là aussi ça dépend des interviews ) on lui annonce que l'assassin de sa femme a été retrouvé et condamné à mort dans l'état de Californie pour le meurtre de 10 ou 11 femmes.

Problème ici, c'est que Stéphane Bourgoin dit que l'assassin n'a toujours pas été exécuté, il est toujours dans le couloir de la mort. Et de notre temps, avec internet, on peut voir qui est dans



Suite à ce drame, il devient ami avec les enquêteurs de Los Angeles qui l'invitent a assister à des interrogatoires des tueurs en série parce qu'il a besoin de ça pour comprendre ce qui à pu arriver à sa femme.



Il interview ensuite 77 tueurs en série (de 1978 à 2019) , seul... Avec des centaines et des centaines d'heures d'entretien filmés à la clef.



Début des années 80, il lit dans le New York Times une interview de

Stéphane, en avance, le contacte pour lui envoyé une copie de tous ses rush d'entretiens. Roger Depue reçoit ça, c'est formidable ! Il l'invite a participer à la formation des profiler au FBI. Problème : contacté par le collectif, John E Douglas (entre autres) ne semble pas connaitre Stéphane Bourgoin, et il n'est nul part mention de Bourgoin et de son apport, dans le livre Mindhunter écrit par les deux agents. Aucune trace d'un français dans la formation à Quantico non plus.



Par contre il y a énormément d’anecdotes dans le livre des agents qui sont reprises par Bourgoin comme lui étant arrivé. Exemple : Bourgoin dit qu'il s'est entretenu avec Charles Manson (grâce à l'intermédiaire de Ed Kemper), que celui-çi s'était assis sur le dossier de sa chaise pour le dominer. Hors, il n'y a aucune preuve d'une rencontre Bourgoin/Manson (ni photo/ni vidéo, la famille de Manson n'a jamais entendu parler de lui), et la rencontre qu'il raconte est celle livré par les deux agents dans Mindhunter (scène que l'on peut d'ailleurs voir dans la série).



Alors, Bourgoin a cependant réellement interviewer quelques tueurs (8 selon le collectif), mais visiblement, c'est a partir des années 90 jusqu'à 2009 et dans le cadre de reportages télé. Les 69 autres rencontre ? Aucune trace, juste ses anecdotes que l'on retrouve dans les bouquins/reportage d'autres personnes.



Stéphane Bourgoin dit aussi avoir des cadeaux que des tueurs en séries/ agent de police lui ont fait : remise de pièces à conviction ayant servi durant un procès, cahier perso, dessin, il dit même avoir les cendres de Gérard Schaeffer chez lui. Le collectif contacte des membres de famille/porte-parole des tueurs et policier résultat > "jamais entendu parler de ce type"/ "j'ai jamais eu de cahier" / "impossible les pièces à conviction sont sous scellé"/ "c'est nous qui avons les cendres".



Bref, c'est assez troublant. Dommage que les vidéos soient faites de cette façon.



Vous en pensez quoi ?

Se dirige-t-on dirige vers un



Un membre de la chaine youtube a également été invité sur La Tronche en biais, je vous met là vidéo. Le son est dégueulasse les 25 premières minutes (et 25 minutes c'est long)





J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5753 Karma: 3837 Adriano_ Wow pas mal de recherches, je te mets un +1 pour tes efforts.



Incroyable si ce mec n'est pas ce qu'il prétend être, mais comme tu le dis, on n'est sûr de rien



Si ça tombe c'est un gars dont sa femme s'est fait assassinée, qui a fait des recherches, rencontré quelques tueurs et profileurs puis qui a "gonflé" le truc pour gagner en popularité pour vendre ses ouvrages.



Mais n'y connaissant rien, et ne pouvant vérifier, je ne peux pas me prononcer.



J'avais vu ce monsieur dans une vidéo y'a quelque temps:





LE PIRE MEURTRE COMMIS PAR UN SERIAL KILLER AU MONDE



J'avais comme tout le monde bu ses paroles. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais penché "profondément" sur sa carrière et la véracité de ces dires...



En tapant simplement "Stéphane Bourgoin" dans google, en premier lien je tombe là dessus:



J'ai lu toute la page sur ce site et effectivement on peut se poser pas mal de questions. Wow pas mal de recherches, je te mets un +1 pour tes efforts.Incroyable si ce mec n'est pas ce qu'il prétend être, mais comme tu le dis, on n'est sûr de rienSi ça tombe c'est un gars dont sa femme s'est fait assassinée, qui a fait des recherches, rencontré quelques tueurs et profileurs puis qui a "gonflé" le truc pour gagner en popularité pour vendre ses ouvrages.Mais n'y connaissant rien, et ne pouvant vérifier, je ne peux pas me prononcer.J'avais vu ce monsieur dans une vidéo y'a quelque temps:LE PIRE MEURTRE COMMIS PAR UN SERIAL KILLER AU MONDEJ'avais comme tout le monde bu ses paroles. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais penché "profondément" sur sa carrière et la véracité de ces dires...En tapant simplement "Stéphane Bourgoin" dans google, en premier lien je tombe là dessus: LA VIE INVENTÉE DE STÉPHANE BOURGOIN J'ai lu toute la page sur ce site et effectivement on peut se poser pas mal de questions.

