Saucisson666 Stéphane Bourgoin, l'expert français en Serial Killers était en fait un imposteur 1 #1

Je suis accro Inscrit: 13/01/2015 15:56 Post(s): 747 Karma: 809 Je voyais ce mec passer régulièrement dans les médias.

Je pense que ce docu de Clément Freze (mentaliste ayant reçu sa notoriété youtubesque de son "debunkage" de l'imposture du medium Bruno charvait) en intéressera plus d'un.

Bon visionnage !



MINDLIAR : L'imposture Stéphane BOURGOIN - Clément FREZE

Contribution le : Aujourd'hui 14:25:59