DASHCAM - Jardinier poissonnier

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13499 Karma: 513

Tchairo c'est une TOGUARD CE20, c'est le premier modèle que j'ai, je la trouve pas trop mal, elle enregistre toute seule dès un mouvement en faisant des fichiers de 10min sur carte microSD, pis quand c'est plein elle écrase les plus ancien. Je pense qu'elles font toute ça remarque ... Et elle est alimentée par USB.

Le seul gros problème c'est le son qui est enregistré par fraction, et une fois le fichier découpé sur VLC, tous ces fragments sont collés pour faire 10 secondes de n'importe quoi ...



@Wiliwilliam J'en ai pas la prétention c'est une TOGUARD CE20, c'est le premier modèle que j'ai, je la trouve pas trop mal, elle enregistre toute seule dès un mouvement en faisant des fichiers de 10min sur carte microSD, pis quand c'est plein elle écrase les plus ancien. Je pense qu'elles font toute ça remarque ... Et elle est alimentée par USB.Le seul gros problème c'est le son qui est enregistré par fraction, et une fois le fichier découpé sur VLC, tous ces fragments sont collés pour faire 10 secondes de n'importe quoi ...J'en ai pas la prétention

Contribution le : Aujourd'hui 12:52:30