Bonjour,



Je me demandais exactement quelles sont les règles sur le topic images :

20 images par post ? Ok ou pas ? On pourrait pas plutôt en mettre 2 ou 3 et laisser le lien pour ceux qui veulent en voir plus ?

Des images qui ne contiennent que des mots ? Ça n'aurait pas plutôt sa place dans le topic des blagues ?



Vraies questions, no troll

Contribution le : Aujourd'hui 13:02:01