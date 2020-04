Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Des jeunes escaladent l'immeuble pour sauver des habitants 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1078 Karma: 1421 Le mercredi 15 avril, des habitants de Montereau-Fault-Yonne (77) ont escaladé plusieurs étages d'une barre d'habitation pour sauver leurs voisins. Une femme et son enfant ont péri dans cet incendie.



Contribution le : Aujourd'hui 15:12:23