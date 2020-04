Ne changez rien, vous etes super

Options du sujet Imprimer le sujet

https://vm.tiktok.com/7rhrYP/



Comment diable faites vous pour intégrer ça ?? Comment diable faites vous pour intégrer ça ??

Tu es sur portable ?



Au pire, sur ton portable, passe en mode "Voir version ordinateur" et enlève le vm. avant ton lien puis récupère le lien tiktok comme à l'étape en dessous



Sur pc, il faut simplement copier le lien puis le coller avec le bouton vidéo de koreus







Tadam:

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3874 Karma: 4220 @Guillotine



j'en ai vu un paquet : quand ils sont tout seul dans les rayons ils ont le masque et dès qu'il croise Ginette du club de scrabble ils enlèvent leur masque pour taper la causette, et vas-y que je te postillone dessus...

