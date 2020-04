Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Convertisseur de lien Tiktok 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5938 Karma: 4027 Koreus, dans un de ces schnapss à soulever un soucis d'intégration des vidéos Tiktok.



J'avais déjà rencontré ce problème: on ne peut pas intégrer une vidéo Tiktok avec le lien fourni par l'application, par exemple: https://vm.tiktok.com/7rhrYP/



Penses tu qu'il serait possible de faire un convertisseur de lien tiktok lorsque l'on utilise le bouton d'intégration ?



Convertir un lien https://vm.tiktok.com/7rhrYP/ en lien embed https://www.tiktok.com/embed/6810324672299764997 ?





J'ai trouver ça sur le site de Tiktok, je ne sais pas si ça peut t'aider ?



Contribution le : Aujourd'hui 22:21:53

schnapss Re: Convertisseur de lien Tiktok 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 4090 Karma: 1068 Tchairo c'est juste parfait merci beaucoup c'est juste parfaitmerci beaucoup

Contribution le : Aujourd'hui 22:30:30