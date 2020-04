Réaction déconfite de Dr. Birx quand Trump évoque des tests d'exposition dans le corps de lumière

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25954 Karma: 13251





Trump rebondissait sur l'étude de la division Science et technologie du Homeland Security (







Daniel Lewis - Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus.





