Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Donald Trump suggère d'injecter du désinfectant dans les poumons des malades du Covid-19 4 #1

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13877 Karma: 16587





Donald Trump suggère d'injecter du désinfectant dans les poumons des malades du Covid-19



+



La réaction du Dr. Birx à qui il s'adresse Je ne sais pas si vous regardez de temps à autres ses conférences quotidiennes qui sont retransmises en direct sur Twitter, mais quand il est en roue libre (il n'y a pas de prompteur pour ces conférences), il y a des moments assez surréalistesDonald Trump suggère d'injecter du désinfectant dans les poumons des malades du Covid-19

Contribution le : Aujourd'hui 13:44:12

Bouroski Re: Donald Trump suggère d'injecter du désinfectant dans les poumons des malades du Covid-19 0 #5

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1113 Karma: 865 Ben quoi si l'hote meurt le virus aussi, vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de faire des études de médecine quand il suffit d'avoir du bon sens.

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:36