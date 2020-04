Un policier tabasse un homme à coup de muselière

Je m'installe Inscrit: 17/04/2012 09:56 Post(s): 287 Karma: 235

@fleurdumale je ne dis pas que les coups de muselières portés à la nuque sont légitimes... Au contraire c'est très dangereux!

Mais une clé de bras? Une pichenette? Un croche patte?... réfléchis un peu aussi...

Si tu as affaire a un mec de 120 kg qui se débat ... Si ça ne suffit pas? Je ne dis pas que j'ai la solution (et sûrement pas des coups de muselières derrière la nuque) mais malheureusement il n'y pas de solution miracle et pacifique



Et critiquer un article de (extrême?) droite avec un titre de vidéo d'extrême gauche... Hum et si on essayait de laisser nos opinions politiques de côté pour voir

Contribution le : Aujourd'hui 20:00:34