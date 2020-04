Contestation amende confinement (QUESTION)

Je suis accro Inscrit: 05/05/2014 15:07 Post(s): 513 Karma: 911





Je me suis fait contrôlé il y a deux semaines et ai eu un PV pour avoir fait un jogging à côté de chez moi (littéralement à 300m - J'habite un village perdu, ou les forêts sont immenses. Et je me suis fait avoir...).

Bien entendu, je n'avais pas d'attestation cette fois-ci (je précise, j'en ai toujours fait quelqu'était le motif, etc. Je reconnais que je n'en prenais pas pour aller faire du sport par économie de papier, mais surtout parce que j'étais seul dans la nature.



Bref, ne jugez pas le fond. Je voudrais avoir l'avis de certains. J'ai reçu ladite amende, mais l'adresse de l'infraction est fausse, et se situe plutôt à plusieurs kilomètres du lieu de l'infraction. Logiquement, selon l'article 429 du code de procédure pénale, la forme n'est pas pas respectée, et donc l'infraction ne peut être recevable (normalement).



Par ailleurs, je n'ai rien signé vis à vis du PVe.



Est-ce que ça vaut le coup de contester à votre avis ?



Savez-vous où je peux consulter l'intégralité du PV pour voir s'il y a un complément d'adresse qui fausserait mes dires quant à l'erreur sur l'adresse ?



Merci à ceux qui me répondront



Contribution le : Aujourd'hui 22:06:35