Fleur-du-Desert Puzzle géant 42 000 pièces 1 #1

Je suis accro Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 1916 Karma: 389 Cet homme nous fait voyager autour du monde grâce à un puzzle de 42 000 pièces (7,49m x 1,57m)





42,000 piece jigsaw puzzle timelapse



Tri des pièces : ≃ 2 mois

Assemblage : ≃ 9 mois

Temps tolal : ≃ 500 heures

Contribution le : Aujourd'hui 22:38:15

espalemit Re: Puzzle géant 42 000 pièces 0 #2

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 718 Karma: 465 Les deux bandes que l'on voit en haut (gauche et droite) c'est quoi ?

Contribution le : Aujourd'hui 23:11:06