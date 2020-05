"Si c'était demain" - INA - 08/05 - Pierre Rabhi "La foi dans l'être humain"

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2015 18:07 Post(s): 58 Karma: 97





Synopsis: Et si les paroles inspirantes de penseurs et d'artistes pouvaient nous aider à imaginer un autre monde ? A découvrir et à entendre dans notre série "Et si c'était demain?"



La vidéo de Monsieur Jacquard a permis d'échanger les avis de chacun, ce qui était fort intéressant.



Aussi, même si on est pas d'accord sur les dires des vidéos ci-dessous, ...merci de faire preuve de bienveillance, respect mutuel , tout ça tout ça quoi... juste des arguments histoire de conserver un thread constructif.





Barbara « Je vis l’instant présent » | Et si c’était demain ? | Archive INA



La vidéo est déjà passée :



Albert Jacquard "La rentabilité n'est pas le moteur du monde" | Et si c'était demain ? | Archive INA





Théodore Monod "La réconciliation de l'Homme avec la nature" | Et si c'était demain? | Archive INA





Contribution le : Aujourd'hui 12:08:54