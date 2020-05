App obsolète sur Mac

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5496 Karma: 1603

Ce poste est fait pour donner un coup de gueule mais aussi pour avoir, peut-être un conseil ou un avis.

Je travail sur Mac avec un appareil qui date de 2011 et où j'ai fait les mises à jours de iOS jusqu'à High-Sierra 10.13.6. J'avais essayé d'aller plus loin mais j'avais le message qui me disait que mon appareil était trop vieux. Déjà là je râlais sur cette politique de merde de chez Apple qui te pousse à racheter du nouveau même si tout va bien.

Mon Mac me sert principalement pour faire des videos avec FCP X et graver mes DVD avec l'application iDVD. Comme je n'avais plus graver de vidéo depuis la mise à jour de iOS j'ai une dizaine de vidéos terminées mais non gravées. Je me dis que je vais m'y mettre mais... quand je veux lancer l'app iDVD je reçois le message que ma version de iOS est trop vielle et que l'app n'est plus prise en compte, j'ai contacté l'assistance Apple qui m'a confirmé que, en effet, l'app ne fonctionne plus avec mon iOS. J'ai d'abord accepté et envisagé d'acheter un nouveau Mac puis en réfléchissant, je me suis demandé comment il se faisait que sur ma vielle bécane tout marchait bien puis soudain une application devient obsolète, comme ça sans prévenir. C'est de façon flagrante de l'obsolècense programmée pour bien entuber les clients.

Alors, quelqu'un aurait-il une idée pour en sortir sans acheter du matos (ce n'est pas la dépense qui me fait peur mais cette politique qui me débecte) et si vous connaissez de bons appareils graveurs DVD compatibles avec Mac ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:59:24