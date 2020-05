Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Sybeth la clope au bec sur bfmtv 3 #1

Je masterise !



@TristanFurious @TristanFurious https://t.co/NLLd1rht9Y

Nyark_Nyark Re: Sybeth la clope au bec sur bfmtv 0 #2

Il faut savoir qu'il y a des lois mais qu'elles ne s'appliquent pas à tous.

Re: Sybeth la clope au bec sur bfmtv

C'est retouché en post prod?

ça m'étonnerai qu'on ai le droit de fumer dans des locaux d'une chaîne de télévision ^^

au pire elle avait un stylo dans la bouche et on rajoute un semblant de fumée ou sinon , ils ont rajouté la cigarette avec.

