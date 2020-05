La vérité sur le coronavirus

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3704 Karma: 2239

On en rigole mais sur des groupes de GJ que je suis certains annoncent que la France va mettre au point une famine cet été pour tuer le peuple, ils emploient même le terme "génocide français".



Alors certes quasiment tous les membres du groupe leur dit d'arrêter de croire n'importe quoi et de partager de la merde, mais une poignée semble y croire dur comme fer.



C'est ouf comme les gens peuvent basculer dans des théories bancales (et je parle de tous, pas que des GJ).



Ça fait limite peur.

