Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech DIY Boombox bluetooth Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Imnothere DIY Boombox bluetooth 1 #1

Je suis accro Inscrit: 02/04/2016 08:42 Post(s): 867 Karma: 333



J'ai envie de faire une enceinte bluetooth portable de A à Z.



Un truc simple:



-Boite rectangulaire en bois

-petit ampli class D 2x20W (plus ou moins)

-2 hauts-parleurs full range pas trop cheros

-2 radiateurs passifs

-Une grosse batterie probablement maison.



Je veux voir si je peux concurencer les JBL et Bose en autonomie de batterie, en volume et me rapprocher en qualité de son ?



Et la je me galère parce que malgrè toutes mes recherches, je pige pas cette histoire de volume nécessaire. Ya des enceintes qui correspondent (je crois) à ce qu'il me faut:



https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-large-bande-peerless-pls-p830985-4-ohm-69x69-mm.html



Mais quand je rentre dans un calculateur les specs, le volume conseillé pour une sealed box ne prends jamais en compte le radiateur passif. De plus, je rentre mes données pour 1 seul des 2 hauts parleurs que je veux mettre. Donc je suis perdu dans ce bordel assez complexe.



Pour les hauts parleurs cités au-dessus, il m'est conseillé un volume de boite de 2.35L par haut parleurs, donc une boite de 10X12X20 cm à peu près, je vois mal comment c'est possible, si je prends ça en référence, je me rentrouve avec une baffle de salon à transporter pour mes 2 hauts parleurs pour un 2x20w...



Quelqu'un s'est dejà penché sur le sujet ? Je suis tout nouveau dedans mais je suis vraiment interessé de comprendre.



Après ce qui est Wattage et ampérage voltage et batterie, je gère, mais cette dimension de boite me questionne à balle.



Mes voisins ont une vieille bose qui fait 2x15w, et ca dépasse pas 15x8X8 à vue de nez.



Merci les Kokos ! Bon, autre sujet, autres questions !J'ai envie de faire une enceinte bluetooth portable de A à Z.Un truc simple:-Boite rectangulaire en bois-petit ampli class D 2x20W (plus ou moins)-2 hauts-parleurs full range pas trop cheros-2 radiateurs passifs-Une grosse batterie probablement maison.Je veux voir si je peux concurencer les JBL et Bose en autonomie de batterie, en volume et me rapprocher en qualité de son ?Et la je me galère parce que malgrè toutes mes recherches, je pige pas cette histoire de volume nécessaire. Ya des enceintes qui correspondent (je crois) à ce qu'il me faut:Mais quand je rentre dans un calculateur les specs, le volume conseillé pour une sealed box ne prends jamais en compte le radiateur passif. De plus, je rentre mes données pour 1 seul des 2 hauts parleurs que je veux mettre. Donc je suis perdu dans ce bordel assez complexe.Pour les hauts parleurs cités au-dessus, il m'est conseillé un volume de boite de 2.35L par haut parleurs, donc une boite de 10X12X20 cm à peu près, je vois mal comment c'est possible, si je prends ça en référence, je me rentrouve avec une baffle de salon à transporter pour mes 2 hauts parleurs pour un 2x20w...Quelqu'un s'est dejà penché sur le sujet ? Je suis tout nouveau dedans mais je suis vraiment interessé de comprendre.Après ce qui est Wattage et ampérage voltage et batterie, je gère, mais cette dimension de boite me questionne à balle.Mes voisins ont une vieille bose qui fait 2x15w, et ca dépasse pas 15x8X8 à vue de nez.Merci les Kokos !

Contribution le : Aujourd'hui 12:01:32



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo