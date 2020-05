Intervention d'un sénateur avant le déconfinement

Je m'installe Inscrit: 12/03/2018 13:35 Post(s): 411 Karma: 569

On peux me dire l'intérêt de sa diatribe au sein du sénat ?



Il a proposer quelque chose ?

Il a préciser quelque chose ?

Il a juste attirer 5 min la lumière sur lui, en montrant qu'il maitrise les punchlines !



En fait, c'est comme l'autre sotte d'influenceuse instagram qui fait exactement ce qu'il décrit au début de son discours : à part gratter des likes, son discours sert vraiment à rien.



Et comme faut pas exagérer non plus, il est pas tout à fait comme l'autre dinde d'insta : lui aussi il est payer 8000e par mois pour dire de la merde, mais par nos impôts !





Ça a l'air beau le pays imaginaire dans lequel ils vivent, dommage qu'il n'y ai pas de la place pour tout le monde

Contribution le : Aujourd'hui 14:57:22