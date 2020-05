Pilotes de Chasse Marine Nationale - Chillout 6

Je m'installe Inscrit: 07/10/2012 03:35 Post(s): 231 Karma: 70







Détendez-vous à bord d'un Rafale Marine lors de différentes missions.

Il est important de préciser que chaque vol est une mission et que malgré l'apparente tranquillité des vols dans cette vidéo, gardez toujours à l'esprit que derrière il y a du travail et de la rigueur.



Les 5 précédentes vidéos "chillout" sont visibles dans une



Si vous avez un casque audio, il est fortement conseillé.



•



A 3:11, le pilote montre sur son casque un autocollant de l'association



Voici l'explication :

"Il y a quelques mois de cela, nous avons été contactés par Olivier, papa d'une petite fille de 11 ans prénommée Calixte. Celle-ci est atteinte d'une maladie orpheline. Olivier nous a demandé s'il était possible de mettre en avant sa petite association dans notre vidéo via des autocollants sur nos casques.

Il y a un an, une SMA-PME était diagnostiquée chez Calixte, une jeune fille de 11 ans. La SMA-PME est une maladie génétique, rare, neurodégénérative qui touche les enfants. Il n’existe aujourd’hui aucun traitement. Leur espérance de vie ne dépasse pas l’adolescence.



Mais l’avènement de la thérapie génique est en train de tout changer. Ainsi est née @asapforchildren. En moins d’un an, cette association dynamique et portée par l’innovation thérapeutique a réussi à mobiliser les chercheurs. Un traitement est en cours de développement dans leurs laboratoires.



Mais il faut aller vite !

Plus vite les fonds seront réunis, plus vite le traitement sera disponible pour guérir un maximum d’enfants dans le monde (France, États-Unis, Russie, Grèce, Italie,...). Ce combat profitera au plus grand nombre car faire avancer la recherche sur la SMA-PME, c’est aussi faire avancer la recherche sur d’autres maladies neurologiques plus courantes (Alzheimer, Parkinson, …).

Nous sommes tous concernés."



Contribution le : Aujourd'hui 01:38:40