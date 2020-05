Brouillon perso ?

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3737 Karma: 2252





J'aurai une question un peu chelou ^^



Serait il possible d'intégrer a notre compte un espace "brouillon" ?!



J'imaginais plus un espace personnel (lisible que par le membre) qui nous permettrait de tapper un long (très long) texte qu'on pourrait sauvegarder a tout moment.

Ça permettrait pour les topics de discussion intéressantes et longues de ne pas perdre un gros pavé argumentatif a cause d'un refresh involontaire ou autre merde du genre.





Bon j'ai conscience que koreus est avant tout un site de partage de vidéo cool, mais certaines discussions sont très intéressantes et ne pas pouvoir s'exprimer a fond est un peu frustrant ! Si je veux faire un post linké, c'est assez mort car switcher d'un onglet a l'autre me fait souvent actualisé la page ==> perte de ce qui est tappé. J'ai aussi conscience que c'est aussi car je suis sur téléphone et non sur pc ou un fichier txt ferait l'affaire, mais bon je tente ma chance.



Pouvoir travailler un message sur plusieurs heures/jours avant de le poster ça me plairait bien, a voir si d'autres y trouvent un intérêt, mais je ne suis pas trop confiant pour le coup



