Danse derrière la voiture; Un oiseau aide un hérisson; Chat fait une pirouette; Saut à la corde fail

1) Une personne de petite taille danse derrière sa voiture

2) Un oiseau aide un hérisson à traverser

3) Un chat fait une pirouette

4) Une fille se prend le câble qui permet de ramener la balançoire et tombe à l'eau

