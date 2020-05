Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

petrou Incivilités covidiennes

petrou

https://www.facebook.com/100008174533123/videos/2676843079264817/



Petit coup de gueule de Laurent LOMBARD, fondateur de l'association "Opération mer propre", qui constate après un petit plongeon au large du cap d'Antibes, que les masques et gants commencent déjà occuper le fond de la mer.



petrou Re: Incivilités covidiennes

@Tchairo : Ha OK, désolé..

Bon c'est bien de poster beaucoup de vidéos, mais ce serait mieux que ce soient les originales...



Bon c'est bien de poster beaucoup de vidéos, mais ce serait mieux que ce soient les originales...

Tchairo Re: Incivilités covidiennes

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6491 Karma: 4727 petrou Désolé je ne l'avais pas trouvée, j'y peux rien



Mais en faisant une recherche tu aurais pu comparer les vidéos avant de la poster



Ma description est: "Un plongeur découvre des masques et des gants au fond de l'eau à Antibes." Désolé je ne l'avais pas trouvée, j'y peux rienMais en faisant une recherche tu aurais pu comparer les vidéos avant de la posterMa description est:

Adr1enb Re: Incivilités covidiennes

Merci !

