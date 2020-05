Index des forums Koreus.com A propos du site Tickets Une rubrique "Serial Posteurs" dans Koreus Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Si vous visitez souvent la Cdl, vous n'avez surement pas du passer à coté des "Serial Posteurs" qui inondent le forum de vidéo avec des titres de topic à rallonge.



J'en fait partie, je reconnais avoir trouvé pas mal de



Malheureusement, certains koreusiens n'apprécient pas trop de voir le flow de la Cdl perturbé par les posts d'un même auteur (le "serial posteur").



Je peux comprendre cette inconvenance. Mais certaines de mes vidéos, dans ces topics à rallonge, sont prises en articles. J'en conclu par conséquent que j'ai bien fait de les poster.





Pour concilier ces deux choses j'ai pensé à deux solutions:



1ère idée : Passer l'affichage des topics de la Cdl de 22 à 50 posts par page.



ou



2ème idée : Créer spécialement une sous rubrique (ou une rubrique carrément) en dessous de la CDL pour les Serial Posteur.



Cette partie de la CDL serait consacrée qu'aux topics contenant de nombreuses vidéos (pas de [Topic Unique], ni de [Lien], ni d'[Image], juste des vidéos)



Comme cela, ceux qui postent en masse des vidéos, pourraient poster celles-ci sans déranger le koreusien qui suis tranquilement sa Cdl.





> Mais il y a beaucoup de Serial Posteurs ?



Je pense que nous sommes 4 ou 5.





> Oui mais créé une rubrique pour 4 ou 5 personnes c'est trop peu



Oui et Non, quand je vois que des fois j'ai tellement de vidéos, que je remplie une page entière je m'oblige à me limiter ensuite les autres jours de la semaine.



Aussi, des koreusiens (mais je ne donnerai pas de nom ^^) postent en masse des vidéos provenant de chaine youtube de vidéo virale (





> Mais généralement ça ne dure pas longtemps ces serial posteurs, ils viennent et post en masse quelques mois puis partent ensuite



Certains oui, d'autre non, en tout cas pendant les mois où ils posteront en masse, ils ne dérangeront pas la Cdl.





Pour conclure, il me semble que la meilleure solution pour tout le monde serait de créer une sous-rubrique (ou une rubrique) destinée aux Serial Posteurs.



Tout le monde pourrait la consulter et l'alimenter. Ceux qui aiment les vidéos postées en masse seront ravis et les autres qui privilégient la tranquillité et les posts "normaux" auront la Cdl.



