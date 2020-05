Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Goerges Floyd: Bavure policière ignoble! 1 #1

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 873 Karma: 807 Pas de sang, mais vidéo vraiment choquante car l'homme est décédé quelques minutes plus tard à l’hôpital.



Je vous laisse faire votre opinion. Vous trouverez toute les infos sur le net.



Perso, je suis retourné par tant d'inhumanité, même en ne connaissant pas le contexte, cette mort est horrible.





Aujourd'hui 07:18:47

Guillotine Re: Goerges Floyd: Bavure policière ignoble! 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 31/08/2013 16:52 Post(s): 3776 Karma: 812 10 minutes d'agonie...et tout le monde laisse faire. Je foutrais les flics 30 ans au trou pour meurtre.

Aujourd'hui 07:37:00