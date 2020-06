Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ Une rivière en Arctique est devenue rouge sang après une catastrophe environnementale 1 #1

L'un des réservoirs d'une centrale thermique s'est effondré. Plus de 20.000 tonnes de diesel ont été déversé dans l'Arctique. Poutine a déclaré l'état d'urgence.

