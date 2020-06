Quand Didier Raoult prédisait tout ce qui nous arrive aujourd'hui

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3901 Karma: 4256



Raoult en janvier :





Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette



Quelques phrases clé :

- il prétend que l'on est capable de développer des tests de diagnostic en moins d'une semaine.

- ll se moque d'un haut fonctionnaire américain qui s'inquiète du Covid-19 alors que la grippe a tué 10 000 personnes (ils sont maintenant à 110 000 morts du covid)



Mais je ne juge pas à l'époque ceux qui s'inquiétait était pris pour des paranos, d'ailleurs je viens de retrouver un article du Parisien du 26/01 qui explique pourquoi il ne faut pas avoir peur avec une magnifique infographie dont ils ont le secret :







Par contre ne me dites pas que c'est un visionnaire : il enfonce quelques portes ouvertes et il va dans le sens du vent (et dieu sait si il y en a à Marseille...)

