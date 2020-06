Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Jouer de la guitare avec une perceuse + Jouer du saxophone devant un pipeline 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6560 Karma: 4844

Vous navigateur est trop vieux

(source)



Un homme joue du saxophone devant un pipeline

Vous navigateur est trop vieux

(source) Un homme joue de la guitare avec une perceuseUn homme joue du saxophone devant un pipeline

Contribution le : Aujourd'hui 14:50:32