Checker ses privilèges

Par contre, j'ai un nom à la con, donc on me demande souvent mes origines..

Je suis sur que si le type aux 10 doigts (le blanc quoi) avait un nom du genre Bergström, on lui aurait demandé ses origines..



Contribution le : Aujourd'hui 19:00:40