LeCromwell Manifestation soignants 16 juin 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3985 Karma: 3812







Jonathan Moadab - Une voiture retournée et utilisée comme protection pour les affrontements avec la police #soignants #HopitalPublic #blackbloc







Yazid Bouziar - Violente charge des forces de l’ordre sur l’esplanade des Invalides. Des interpellations. #blackbloc #soignants #manif16Juin #16juin



NANTES:







Tchairo Re: Manifestation soignants 16 juin 2 #2

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6602 Karma: 4910 LeCromwell Ba m*rde ! Mais c'est ma bagnole !



Scruffy Re: Manifestation soignants 16 juin 1 #3

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8199 Karma: 20270 Les black blocs toujours là pour pourrir les manifs et décrédibiliser les revendications.

"gneugneu on lutte contre le système gneugneu"

