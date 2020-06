Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Reprise de Mad World (Bass solo)

MAD WORLD - Gary Jules/Donnie Darko (Bass Solo)



Bon, vu la gueule du monde et, par contagion, de la CdL en ce moment, on peut se dire qu'on vit dans un Mad World...



Alors voici la petite bande son du jour, jouée par Charles Berthoud, avec beaucoup de talent.

Jetez un coup d'oeil aux autres vidéos de sa chaîne, il est très bon.

Contribution le : Aujourd'hui 09:11:36