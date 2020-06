Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Interpellation musclée d'un rappeur 1 #1

Le rappeur Moha La Squale violemment interpellé dans le 18 arrondissement de Paris. Le rappeur Moha La Squale violemment interpellé dans le 18 arrondissement de Paris. https://t.co/AY6AIlG5rf

Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 599 Karma: 577 C'est un mec qui veut faire sa promo avec la police ?

Bref, rien de compromettant à part pour lui "j'ai essayé de me vésqui".

Je m'installe Inscrit: 29/11/2009 12:17 Post(s): 278 Karma: 203 Pour info, il y a un mandat de recherche le concernant pour violence.

Et aujourd'hui, lors d'un contrôle routier, délit de fuite à pied, et refus d’obtempérer... Bref....

