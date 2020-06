Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41821 Karma: 17182 Une voiture roule en poussant une moto qui est encastrée à l'avant du véhicule.





Hit and Run Driver Drags Motorcycle on 91 Freeway

Aujourd'hui 10:18:59

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7030 Karma: 2946 Très insolite ! On ne sait pas ce qui s'est passé avant, ni ce qui va se passer après...

Aujourd'hui 11:10:48