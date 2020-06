Paranormal, objet qui porte malheur, ou chargé négativement.

Je viens d'arriver Inscrit: 19/06 19:50:22 Post(s): 2

Bonjours, ayant déjà vécu des choses étranges, il m'arrive un truc bizarre sans que je puisse comprendre ce qui se passe, il y a un an, j'achète un trap bar pour le sport, ex bar c'est comme ça que cela s’appel, piège bar, mais le problème, il se passe des choses bizarre avec.



En premier je me fais une commotion cérébral deux semaines plus tard, je sors de voiture, va au café pour y boire un café et je tombe la tête première sur la table, m'ouvre la tête, médicalement je fais un mini commotion, avec un hématome qui a du se résorber dans le crâne.



Ensuite le malheur s’abat sur moi, une malchance irrationnel, comme si la chance n'existe plus, le pire dans cela, je ressens une tristesse terrible, sans aucune raison apparente.



Un an après les symptômes de la commotion n'ont pas disparut, j'ai fais vite le lien entre ma chute et l'achat du trap bar, car j'avais vu une vidéo sur yutube, de mecs défoncés avec le même modèle de trap bar, soulevant plus de 300 kilos, donc je suis séduit et commende le trap bar.



Donc je revais sur yutube pour regarder la vidéo, avec le trap bar vers moi, la vidéo disparait subitement et n'est plus sur yutube, bizarre, je me rend vite compte , et je le pense, que ce trap bar ou se modèle doit être hanté, avez vous une explication?

