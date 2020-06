Paranormal, messages qui disparaissent, DJP

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3084 Karma: 7668





Je crois que je suis victime d'un phénomène paranormal car des fois, j'ai l'impression de voir des vidéos "déjà passées" (DJP) dans la "chambre des liens" (aussi appelée CDL) et droit derrière la vidéo passe en article.



Mon dernier exemple en date :

Je suis intimement convaincu d'avoir déjà vu ceci il y a très longtemps



Mon soupçon est le suivant : dès que le maléfique Gremlins se rend compte qu'il est démasqué, il supprime toutes les traces dans les anciens messages et passe la dite vidéo en article pour être totalement clean aux yeux de la loi du forum et ainsi échapper à 2 terribles sentences : "Contrer le Mogwai" et "Le jeu des DJPs !"

Je cherche donc des témoignages de gens qui sont dans le même cas que moi.



Après, je peux me tromper et c'est seulement la chaleur et l'apéro



Mais peut être qu'on pourrait créer un topic unique des vidéos DJP pas encore DJP?



Contribution le : Aujourd'hui 12:32:37