Je suis accro Inscrit: 17/09/2018 14:05 Post(s): 721 Karma: 379

Je vais mettre en vente quelques objets sur le net, et j'aurais souhaité donner la possibilité de voir ces objets en 3D.

D'après ce que j'ai pu voir, il me faut d'abord assembler plusieurs photos de façon panoramique et ensuite utiliser un logiciel de modélisation 3D sphérique.



Ma question est, afin de gagner du temps, quels logiciels, si possible gratuits, je pourrais utiliser pour ces deux fonctions (à moins qu'il en existe un qui se charge de tout).



Merci.

Contribution le : Aujourd'hui 18:50:00