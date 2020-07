Options du sujet Imprimer le sujet

Barbatos Un kayakiste sauve un cerf de la noyade (Italie)

Inscrit: 21/11/2014 13:42

Kayaker Saves a Deer from Drowning in Italy



La pauvre bestiole épuisée qui a même pas la force de s'enfuir Kayaker Saves a Deer from Drowning in ItalyLa pauvre bestiole épuisée qui a même pas la force de s'enfuir

Contribution le : Aujourd'hui 14:57:33