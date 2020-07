Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Bataille de Dunkerque, où étaient les Français ?

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8331 Karma: 20592 La bataille de Dunkerque (nom de code « opération Dynamo ») est le nom donné à l'évacuation de l'armée britannique (incluant les forces canadiennes) effectuée du 21 mai au 4 juin 1940 avec l'appui de l'armée française contre l'armée allemande.

Une vidéo du youtubeur Explo Blackraven





Bataille de Dunkerque, où étaient les Français ? - Blacklist #3

